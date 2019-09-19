Kontrolden çıkan özel halk otobüsü korku saçtı! 2 yaralı

Taksim Mete Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, 2 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken cadde bir süre araç trafiğine kapandı.



Kaza Beyoğlu Taksim Mete Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü sürücüsü Aydın Aksungur'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ilk olarak seyir halindeki Ali Sezer'in kullandığı 64 AJ 311 plakalı otomobile ardından da Tuba Şayan'ın kullandığı 34 ES 3323 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü Aydın Aksungur ve otomobil sürücüsü Ali Sezer hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Mete Caddesi bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü Tuba Şayan ise kısa süreli şok geçirdi. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı.