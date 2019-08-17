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  • 17.08.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:10

Son dakika: Meteoroloji'den bir uyarı daha! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, , Batı ve Orta , Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, , ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, , ve Bartın'ın kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

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