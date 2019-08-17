Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.08.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 17:13

Altgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

’da yoğun nedeniyle Yenikapı ’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

'da öğle saatlerinde başlayan yoğun nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı'dan Bakırköy'e gitmek isteyen araç sürücüleri 'nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı.

DALIŞTAN DÖNEN ZIPKINCILAR KURTARDI
Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti.

Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAltgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri