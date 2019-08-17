Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.08.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 20:55

İki aile arasında : Ölü ve yaralılar var

'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan da 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İlçenin Mollakasım Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri