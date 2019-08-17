İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

TRAFİK KİLİT

İstanbul Üsküdar'daki Göktürk Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü. Eminönü alt geçit tamamen suyla doldu. Bölgede trafik felç oldu.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa yönelik yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri sahada" denildi. Paylaşılan raporda yağışların akşam 20:00'a kadar devam edeceği belirtildi.

EN FAZLA YAĞIŞ FATİH'E DÜŞTÜ

Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerine ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.