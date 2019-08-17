Korkunç! Hatıra fotoğrafı çektirmek isterken öldü

Kaza, öğleden sonra, Bartın ile Karabük arasındaki 'Ağaç Tünel' olarak bilinen, yolun her iki tarafındaki ağaçların dallarının gökyüzünü kapladığı Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyü Kavlakdibi mevkisinde meydana geldi.