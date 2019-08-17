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  • 17.08.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 20:34

Korkunç! Hatıra fotoğrafı çektirmek isterken öldü

ile arasında '' olarak bilinen yerde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen (47), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra, Bartın ile Karabük arasındaki 'Ağaç Tünel' olarak bilinen, yolun her iki tarafındaki ağaçların dallarının gökyüzünü kapladığı Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyü Kavlakdibi mevkisinde meydana geldi.

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