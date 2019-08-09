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  • 09.08.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 16:23

Diyanet saatlerini açıkladı! 2019 saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala saatleri en çok merak edilenler arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri sayfası ile il il belli oldu. Peki, saat kaçta kılınacak? İşte 11 Ağustos bayram namazı saatleri...

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazları, müslümanlar tarafından bayramın birinci günü kuşluk vaktinde kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı saatleri duyuruldu. Bayrama kısa süre kala bayram namazı saatleri, en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 11 Ağustos bayram namazı saatleri...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasına göre, il il bayram namazı saatleri şu şekilde:

Adana: 06.27,
Adıyaman: 06.14,
Afyon: 06.44,
Ağrı: 05.53,
Aksaray: 06.31,
Amasya: 06.20,
Ankara: 06.33,
Antalya: 06.46,
Ardahan: 05.52,
Artvin: 05.55,
Aydın: 06.56,
Balıkesir: 06.53,
Bartın: 06.33,
Batman: 06.03,
Bayburt: 06.03,
Bilecik: 06.44,
Bingöl: 06.04,
Bitlis: 05.58,
Bolu: 06.37,
Burdur: 06.47,
Bursa: 06.48,
Çanakkale: 06.59,
Çankırı: 06.29,
Çorum: 06.24,
Denizli: 06.51,
Diyarbakır: 06.06,
Düzce: 06.38,
Edirne: 06.56,
Elazığ: 06.09,
Erzincan: 06.07,
Erzurum: 05.59,
Eskişehir: 06.43,
Gaziantep: 06.19,
Giresun: 06.09,
Gümüşhane: 06.06,
Hakkari: 05.53,
Hatay: 06.25,
Iğdır: 05.48,
Isparta: 06.45,
İstanbul: 06.47,
İzmir: 06.58,
Kahramanmaraş: 06.20,
Karabük: 06.32,
Karaman: 06.36,
Kars: 05.51,
Kastamonu: 06.27,
Kayseri: 06.24,
Kırıkkale: 06.31,
Kırklareli: 06.53,
Kırşehir: 06.29,
Kilis: 06.21,
Kocaeli: 06.43,
Konya: 06.37,
Kütahya: 06.45,
Malatya: 06.13,
Manisa: 06.57,
Mardin: 06.05,
Mersin: 06.30,
Muğla: 06.55,
Muş: 06.00,
Nevşehir: 06.28,
Niğde: 06.29,
Ordu: 06.11,
Osmaniye: 06.24,
Rize: 06.01,
Sakarya: 06.41,
Samsun: 06.17,
Siirt: 06.00,
Sinop: 06.21,
Sivas: 06.17,
Şanlıurfa: 06.13,
Şırnak: 05.58,
Tekirdağ: 06.53,
Tokat: 06.18,
Trabzon: 06.04,
Tunceli: 06.07,
Uşak: 06.49,
Van: 05.53,
Yalova: 06.46,
Yozgat: 06.25,
Zonguldak: 06.35.

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