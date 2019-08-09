Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazları, müslümanlar tarafından bayramın birinci günü kuşluk vaktinde kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı saatleri duyuruldu. Bayrama kısa süre kala bayram namazı saatleri, en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 11 Ağustos bayram namazı saatleri...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasına göre, il il bayram namazı saatleri şu şekilde:

Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.14,

Afyon: 06.44,

Ağrı: 05.53,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.20,

Ankara: 06.33,

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.52,

Artvin: 05.55,

Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.53,

Bartın: 06.33,

Batman: 06.03,

Bayburt: 06.03,

Bilecik: 06.44,

Bingöl: 06.04,

Bitlis: 05.58,

Bolu: 06.37,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.48,

Çanakkale: 06.59,

Çankırı: 06.29,

Çorum: 06.24,

Denizli: 06.51,

Diyarbakır: 06.06,

Düzce: 06.38,

Edirne: 06.56,

Elazığ: 06.09,

Erzincan: 06.07,

Erzurum: 05.59,

Eskişehir: 06.43,

Gaziantep: 06.19,

Giresun: 06.09,

Gümüşhane: 06.06,

Hakkari: 05.53,

Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.48,

Isparta: 06.45,

İstanbul: 06.47,

İzmir: 06.58,

Kahramanmaraş: 06.20,

Karabük: 06.32,

Karaman: 06.36,

Kars: 05.51,

Kastamonu: 06.27,

Kayseri: 06.24,

Kırıkkale: 06.31,

Kırklareli: 06.53,

Kırşehir: 06.29,

Kilis: 06.21,

Kocaeli: 06.43,

Konya: 06.37,

Kütahya: 06.45,

Malatya: 06.13,

Manisa: 06.57,

Mardin: 06.05,

Mersin: 06.30,

Muğla: 06.55,

Muş: 06.00,

Nevşehir: 06.28,

Niğde: 06.29,

Ordu: 06.11,

Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.01,

Sakarya: 06.41,

Samsun: 06.17,

Siirt: 06.00,

Sinop: 06.21,

Sivas: 06.17,

Şanlıurfa: 06.13,

Şırnak: 05.58,

Tekirdağ: 06.53,

Tokat: 06.18,

Trabzon: 06.04,

Tunceli: 06.07,

Uşak: 06.49,

Van: 05.53,

Yalova: 06.46,

Yozgat: 06.25,

Zonguldak: 06.35.