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  • 09.08.2019 16:09
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 16:09

1,5 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü

'un Vezirköprü ilçesi Habibfaki mahallesinde yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1,5 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü

Olay, 'un Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki evlerinde yattığı beşikte düşmemesi için belinden bağlı olduğu eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kaldı.

Annesi tarafından fark edilen Ertuğrul Efe Uçar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ertuğrul Efe Uçar Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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