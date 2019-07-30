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Yine skandal

Skandal sahneler nedeniyle birçok ülkede tepki alan , iyice yoldan çıktı. Şimdi de animasyon filminde iki minik kız çocuğunu öpüştürdü...

Yine skandal
Kuruluş amacı, toplum değerlerini bitirmek olduğu artık iyice ortaya çıkan 'e tepki yağıyor. Daha önce de gay ilişkileri birçok dizisinin merkezine koyan Netflix,, şimdi de büyük tepki çeken bir skandala daha imza attı. Netflix'te yayınlanan '3 Altında: Arcadia Hikayeleri' adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde yer alan bir sahneye dan yoğun tepki geldi. 9-10 yaşlarındaki iki kız çocuğunun yakınlaştığı sahneden dolayı Netflix'in yayın politikası da eleştirilmeye başlandı.. 2019 ilk çeyrek raporunu açıklayan şirketin ABD'de 100 binin üzerinde kullanıcı kaybı yaşamış olması, yaptığı bu yayınların nedeni olduğu belirtildi. Platforma, sosyal medyada da tepkiler yağdı:

NETFLIX yasaklansın...

Bu platform aile değerlerini yok etmek için dizi çekiyor.

Yetkililer göreve....

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