İstanbul Havalimanı'nda pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Nesli tükenmekte olan hayvanlardan olan pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirilmesinin ardından vatandaşlar pangolin hakkında araştırma yapmaya başladı. "Pangolin pulu nedir?" ve "Pangolin nerede yaşar?" soruları merak konusu oldu.

EKİPLER YAKALADI

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan hayvanlardan pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince hava yolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirildi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığıyla iletişime geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede, beyan edilenlerin, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangoline ait pullar olduğu saptandı.