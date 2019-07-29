Olay, akşam saatlerinde Menzelet Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknik yapan İsmail ve kardeşi Ali Osman Pimik, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra iki çocuğunun da gölette çırpındığını gören baba Salih Pimik, Ali'yi kendi çabasıyla kurtardı, İsmail Pimik ise suda kayboldu.