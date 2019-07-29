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  • 30.07.2019 00:21
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 00:30

Bu acıya yürek dayanmaz! Küçük oğlunu kurtardı ama...

'ta, serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten (20), boğuldu. Bir süre sonra iki çocuğunun da gölette çırpındığını gören baba , Ali'yi kendi çabasıyla kurtardı, İsmail Pimik ise suda kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Menzelet Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknik yapan İsmail ve kardeşi Ali Osman Pimik, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra iki çocuğunun da gölette çırpındığını gören baba Salih Pimik, Ali'yi kendi çabasıyla kurtardı, İsmail Pimik ise suda kayboldu.

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