Netflix'ten çocukları hefef alan kirli propaganda! 9-10 yaşındaki kız çocuklarını öpüştürdü

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Kevin Spacey hakkında çıkan çocuk istismarı suçlaması ardından gözler Netflix'e çevrilmişti. Netflix çok hızlı bir tepki göstererek Spacey'in başrolünde oynadığı "House of Cards" dizisini bitirme kararı aldı. Bu konu kamuoyunun taktirini kazandı. Ancak uzun sürmedi... Çok geçmeden Netflix bir yapımın duyurusunu yaptı: İtalyan yapımı yeni dizi projesi "Baby." Dizi, kendi resmi tanıtımı ile İtalya'nın Roma şehrinde seçkin bir lisede "fahişelik yapan" çocukları konu edinmekteydi. Dizinin duyurusunun yapılması ardından Amerika'da "Cinsel istismarı bitir!" sloganı ile faaliyet yürüten Ulusal Cinsel İstismar Merkezi (NCOSE) Netflix'i sert dille suçlayan bir bildiri yayınladı. Bildirinin ardından ise Netflix'e bir mektup yazarak bu yayının durdurulmasını istedi. Dernek bildiride bu çocukları "fahişeler" diye anan Netflix'e onların fahişe değil "sex ticareti kurbanları" olduğunu hatırlatırken yakın zaman önce Spacey'i kovan Netflix'in şu an böyle bir yapımı planlıyor olmasını "iki yüzlülük" olarak niteledi. Netflix kendisini "bu ticareti kötülemek için gösterecektik" şeklinde savunsa da dernek ve derneğe bağlı psikologlar bu diziyi kesin bir dille "çocuk istismarı" ve "sex ticaretine özendirme" olarak değerlendir. Tüm eleştirilere rağmen Netflix diziyi yayına soktu.