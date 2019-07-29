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  • 29.07.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 10:27

Son dakika: 'de felaketinden acı haber

Son dakika haberi... ’de yaşanan felaketinden bir acı haber daha geldi. Selde kaybolan 3 yaşındaki ’in cansız bedeni bulundu.

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