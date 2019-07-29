Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.07.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 10:34

'da köy meydanında dehşet

'da psikolojik sorunları olan 65 yaşındaki adam, tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye köy meydanında kurşun yağdırdı. Şahıslardan biri yaşamını yitirirken, diğeri ise ağır yaralandı.

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Şahıslardan biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.

Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö. birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi. Bu süre zarfında Rüstem Ö'nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBursa'da köy meydanında dehşet
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri