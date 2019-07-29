Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Şahıslardan biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.



Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö. birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi. Bu süre zarfında Rüstem Ö'nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı.