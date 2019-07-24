Düzce, sel kurbanlarına ağladı. 17 Temmuz'de etkili olan sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı. Esmahanım Köyü'nde yaşayan Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve Sinem Kaplan (7) sel sularına kapıldı. Geçtiğimiz günlerde Fatma Töngel, eşi Cengiz Töngel ve Sanem Kaplan'ın cesedine ulaşıldı. Dün de Nilgün Kaplan ile kızı Funda'nın cesedi çıkarıldı. Ekipler, kayıp Kağan ve Sinem'i bulmak için her yeri taradı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplam 475 binamız sel ve heyelandan etkilendi" açıklamasını yaptı.
DİKKAT SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı yaptı. Düzce'de de bugün 9.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.
Düzce'de sele kapılan 5 kişinin cesedine ulaşıldı. 2 kişi ise hala aranıyor...
DİKKAT SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı yaptı. Düzce'de de bugün 9.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.
Düzce'de sele kapılan 5 kişinin cesedine ulaşıldı. 2 kişi ise hala aranıyor...
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