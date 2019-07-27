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  • 27.07.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 23:35

'da 8 düzensiz yakalandı

'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz yakalandı. Sahil güvenlik botuyla 'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, bir ihbar üzerine Hüseyin Burnu açıklarında bir lastik bot durduruldu.

Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla 'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.


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