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  • 27.07.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 22:57

Sapanca gölüne giren bir çocuk kayboldu

'de yüzmek için Sapanca gölüne giren çocuk kayboldu. Arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verildi. Deniz polisi, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gölde arama çalışması başlattı.

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