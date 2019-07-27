Kocaeli'de yüzmek için Sapanca gölüne giren çocuk kayboldu.
Sapanca gölüne giren bir çocuk kayboldu
Kocaeli'de yüzmek için Sapanca gölüne giren çocuk kayboldu. Arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verildi. Deniz polisi, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gölde arama çalışması başlattı.
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