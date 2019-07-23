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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 22:45

'da 62 düzensiz yakalandı

Milas ve Bodrum ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz lere aracılık ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 organizatör de tutuklandı.

Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum ve Milas ilçelerinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışması sonucunda Milas Bozalan Mahallesi'nde 52, Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki bir araçta 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 8 organizatörü de gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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