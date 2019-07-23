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  • 24.07.2019 01:56
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 01:56

'de 42 düzensiz yakalandı

'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 42 düzensiz yakalandı. 10'u erkek, 5'i kadın, 27'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim edildi.

İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Edilen bilgiye göre, botu, Kabakum Mahallesi açıklarında önceki gün lastik botta bir grup düzensiz bulunduğunu tespit etti. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 20'si , 14'ü Kongo, 4'ü ve 4'ü uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

10'u erkek, 5'i kadın, 27'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim edildi.

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