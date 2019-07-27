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  • 28.07.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 00:08

'da tarlada bebek cesedi bulundu

'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada bebek cesedi bulundu. Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna gönderildi.

Manisa'da kan donduran olay! Tarlada bulundu

'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılçukur Mahallesi'ndeki bir kekik tarlasında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sıcağın etkisiyle bebeğin cesedinin bazı kısımlarında çürüme başladığı belirlendi.

Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna gönderildi.

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