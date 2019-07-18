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  • 19.07.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:30

tatili son dakika 9 gün mü birleşecek mi? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği için de beklediklerini kaydetti. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olur mu? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olacak mı?

Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak diye merak ediyorlar. Bu bağlamda internette araştırmalar yapılıyor. Kurban Bayramı bu yıl 11-12-13-14 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi de arefe günü. Bu yıl bayram tatilinin 1. günü pazar gününe (resmi tatil) denk geldiği için bayram tatili hafta sonuna ek 3 gün daha sürecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı hükümetin aldığı karar sonrası 9 güne çıkarılmıştı.

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