Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak diye merak ediyorlar. Bu bağlamda internette araştırmalar yapılıyor. Kurban Bayramı bu yıl 11-12-13-14 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi de arefe günü. Bu yıl bayram tatilinin 1. günü pazar gününe (resmi tatil) denk geldiği için bayram tatili hafta sonuna ek 3 gün daha sürecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı hükümetin aldığı karar sonrası 9 güne çıkarılmıştı.