Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

MİNİBÜS TAKLA ATTI

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14göçmen hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

İşte kazadan ilk fotoğraflar:















