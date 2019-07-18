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  • 18.07.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 13:34

Son dakika haberi: 'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre 'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 10' un üzerinde ölü, çok sayıda yaralı var.

'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

MİNİBÜS TAKLA ATTI
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14göçmen hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

İşte kazadan ilk fotoğraflar:





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