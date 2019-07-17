Milyonlara büyük müjde! Bayram ikramiyeleri...

Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözleri ikramiyelere çevirdi. Bu bağlamda Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu oldukça merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Geçtiğimiz ikramiye tarihlerine bakarsak bayram öncesinde ödendiği görülüyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.