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  • 18.07.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 14:42

Milyonlara büyük müjde! Bayram ikramiyeleri...

Emeklilere ikramiyesi ödemesi ne vakit araştırmaları başladı. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini 5-9 Ağustos tarihleri içinde alacak. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı tarihleri arasında kutlanacak.

Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözleri ikramiyelere çevirdi. Bu bağlamda Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu oldukça merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Geçtiğimiz ikramiye tarihlerine bakarsak bayram öncesinde ödendiği görülüyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

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