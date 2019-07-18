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9 gün tatil masada! tatile kaç gün olacak?

'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, 'nda da gerçekleşmesi için sektörü bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor. TÜROFED Başkanı Ayık, nin 9 güne uzatılmasını ve önceden açıklanmasını talep etti.

9 gün tatil masada
Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, 'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsattı. Osman Ayık, "Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılbaşında açıklanmasını talep ediyoruz" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da, blok tatillerinin önceden açıklanmasının hem yerli turist hem de turizm sektörü açısından son derece yararlı olduğunu söyledi.

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