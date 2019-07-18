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  • 18.07.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 15:33

sahilindeki halk ı doldu taştı

Van'ın Edremit ilçesindeki sahilindeki halk ı, yerli ve yabancı lerden büyük ilgi görüyor. Plaja gelen vatandaşlar, göl suyunda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Ne Antalya ne Bodrum... Plaj dolup taşıyor

Denize kıyısı olmadığı halde 'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım halk ının yanı sıra, yerli ve yabancı ler Edremit ilçesindeki kumsala da yoğun ilgi gösteriyor.

Denizden yüksekliği yaklaşık 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan , doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor.

Edremit içesinde bulunan Van Gölü sahilindeki halk plajı da yüzmek isteyen yerli ve yabancı turistler iyi bir imkan sunuyor. Sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistler, kente yakınlığı ile bilinen Edremit ilçesindeki halk plajına gelerek Van Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

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