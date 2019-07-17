Denizde can pazarı

Koç'un üzerindebulunduğu kano, dalgalar nedeniyle tersdöndü. Suya düşen, kanoya tutunarakdalgalarla boğuşan Ferit Koç'u, 2saat sonra kıyıda dolgu çalışmasıyürüten işçiler fark etti. İhbar üzerinebölgeye polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Bölgede bulunan Dalış EmniyetGüvenlik ve Arama Kurtarma TimleriKomutanı Astsubay Üstçavuş AbdullahYeltirik de olayı haber aldı. Yeltirik,suya atlayıp Koç'u kurtardı. Koç,görevlilere 'Ambulansı ıslatmayayım'dedi. Görevlilerin ikna ettiği Koç'aalındığı ambulansta müdahale edildi.Koç, "Profesyonel balıkçıyım. Amadalga vurunca kanoyu devirdi. Benikurtaranlara teşekkür ediyorum" dedi.Koç, kıyıya çıkarılan kanosunu alarakuzaklaştı.