Denizde can pazarı

Trabzon'da balık avlamak için denize açılan Ferit Koç (57), ölümle burun buruna geldi. Koç'un üzerinde bulunduğu kano, dalgalar nedeniyle ters döndü. Suya düşen, kanoya tutunarak dalgalarla boğuşan Ferit Koç'u, 2 saat sonra kıyıda dolgu çalışması yürüten işçiler fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik de olayı haber aldı. Yeltirik, suya atlayıp Koç'u kurtardı. Koç, görevlilere 'Ambulansı ıslatmayayım' dedi. Görevlilerin ikna ettiği Koç'a alındığı ambulansta müdahale edildi. Koç, "Profesyonel balıkçıyım. Ama dalga vurunca kanoyu devirdi. Beni kurtaranlara teşekkür ediyorum" dedi. Koç, kıyıya çıkarılan kanosunu alarak uzaklaştı.
KANOSUYLA BİRLİKTE KURTARILDI
KANOSUYLA BİRLİKTE KURTARILDI
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