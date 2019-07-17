Antalya'nın turizm oteller bölgesindeki 800'e yakın esnaf, turistlerin otellerden çıkıp dükkanlarına gelmediği gerekçesiyle ilginç bir eyleme imza attı. Kepenklerini kapatan esnaflar, 5 yıldızlı otellerin önünde toplanıp önce göbek attı, ardından halay çekti. Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, "Dilenciler, satıcılar turistleri rahatsız ediyor. Ayrıca çeşitli markaların avukatları, baskınlar yapıyor. Tomalarla çevik kuvvet polisi ile geliyorlar. Bu olumsuzluğu gören turistler korkuyor. Otelden çıkmıyor" dedi. 25 yıllık esnaf Cumali Aslan turistlerin otellerde tam pansiyon konakladığı için sıkıntı yaşadıklarını, çıkan turistlerin de acenteler tarafından farklı noktalara götürüldüğünü ileri sürdü.
İki saat kepenk kapatan esnaf, "Sesimizi duyurmak istedik" dedi.
Otel önünde toplanan esnaf, çeşitli gösterilerle tam pansiyon uygulamasına karşı çıktı. Belediye de çağrı yaptı: Lütfen siz de üzerinize düşeni yapın.
İki saat kepenk kapatan esnaf, "Sesimizi duyurmak istedik" dedi.
Otel önünde toplanan esnaf, çeşitli gösterilerle tam pansiyon uygulamasına karşı çıktı. Belediye de çağrı yaptı: Lütfen siz de üzerinize düşeni yapın.
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