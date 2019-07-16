Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında soruşturma tamamlandı.

27 YILA KADAR HAPİS

İddianamede, Hasan Bilgili için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, patronu olduğu klinikte çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği iddiasıyla 7 Nisan'da tutuklanmış, 22 Mayıs'ta ise tepki çeken bir kararla tahliye edilmişti. Tahliye olur olmaz üniversiteye emeklilik için dilekçe veren Hasan Bilgili'nin talebi, üniversite tarafından YÖK'ün soruşturmaya ilişkin kararı beklenmeden anında onaylanmıştı. Kararın kamuoyunda yarattığı büyük tepki sonrasında YÖK bugün Hasan Bilgili'nin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdiğini açıklamıştı.