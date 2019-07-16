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  • 16.07.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 16:10

Tecavüzle suçlanıyordu! İşte profesör için istenen ceza!

'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan bir veterinere tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Prof. Dr. hakkında 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Tecavüzle suçlanıyordu! İşte o profesöre üstenen ceza

'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. hakkında soruşturma tamamlandı.

27 YILA KADAR HAPİS
İddianamede, Hasan Bilgili için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

NELER YAŞANMIŞTI?
Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, patronu olduğu klinikte çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği iddiasıyla 7 Nisan'da tutuklanmış, 22 Mayıs'ta ise tepki çeken bir kararla tahliye edilmişti. Tahliye olur olmaz üniversiteye emeklilik için dilekçe veren Hasan Bilgili'nin talebi, üniversite tarafından 'ün soruşturmaya ilişkin kararı beklenmeden anında onaylanmıştı. Kararın kamuoyunda yarattığı büyük tepki sonrasında YÖK bugün Hasan Bilgili'nin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdiğini açıklamıştı.

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