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Tacizci Hasan Bilgili tutuklandı

Veterinere tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Prof. Bilgili’nin, daha önce de öğrencileri taciz ettiği ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, geçen Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Seri tacizci!
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, geçen Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS), tecavüzcü prof. hakkında inceleme başlattı. CTS Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Uygur, inceleme sonucu şok bilgilere ulaştıklarını belirtti. Uygur, Prof. Bilgili hakkında geçmişte de öğrencilerinden cinsel taciz şikayetleri geldiğini tespit ettiklerini ve bunun rapor edildiğini belirtti. "Üniversite, bu kişi hakkında ihraç talebinde bulunmuş ama üniversitenin bu kararına karşı çıkılmış, kabul edilmemiş" dedi.

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