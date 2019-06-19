Tacizci Hasan Bilgili tutuklandı

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesigeçen Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS), tecavüzcü prof. hakkında inceleme başlattı. CTS Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Uygur, inceleme sonucu şok bilgilere ulaştıklarını belirtti. Uygur, Prof. Bilgili hakkında geçmişte de öğrencilerinden cinsel taciz şikayetleri geldiğini tespit ettiklerini ve bunun rapor edildiğini belirtti. "Üniversite, bu kişi hakkında ihraç talebinde bulunmuş ama üniversitenin bu kararına karşı çıkılmış, kabul edilmemiş" dedi.