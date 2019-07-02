O profesöre jet emeklilik Prof. Dr. Bilgili, veterinere tecavüz etti. Cezaevine gönderildi. Kısa sürede salıverildi. Hapisten çıkıp emekli olmak için dilekçe verdi. Jet hızıyla emekli edildi. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Hasan Bilgili, geçen Nisan'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz etti. Tutuklanarak cezaevine girdi. Ancak kısa süre sonra tahliye edildi. Mağdurun avukatı, profesörün tekrar tutuklanmasını istedi. Bilgili ise serbest kaldıktan sonra 18 Haziran'da rektörlüğe dilekçe vererek emekliye ayrılmak istedi. Dilekçeden 1 gün sonra emekli edildi. Üniversite bünyesinde olayı soruşturan komisyon ise Bilgili hakkında kamu görevinden çıkarma cezası verilmesini istedi.



SABIKASI KABARIK

Sosyal medya kullanıcıları, tecavüzcü profesöre tepki gösterdi. Bilgili'nin tekrar tutuklanması ve tecavüz delillerini kararttığı öne sürülen jinekolog Hüseyin Ş.'nin de cezalandırılması istendi. Bilgili'nin geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu ve sadece 'aylıktan kesme' cezası aldığı öğrenildi. Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Hasan Bilgili, geçen Nisan'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz etti. Tutuklanarak cezaevine girdi. Ancak kısa süre sonra tahliye edildi. Mağdurun avukatı, profesörün tekrar tutuklanmasını istedi. Bilgili ise serbest kaldıktan sonra 18 Haziran'da rektörlüğe dilekçe vererek emekliye ayrılmak istedi. Dilekçeden 1 gün sonra emekli edildi. Üniversite bünyesinde olayı soruşturan komisyon ise Bilgili hakkında kamu görevinden çıkarma cezası verilmesini istedi. YÖK 'ün kararı beklenmeden tecavüzcü profesörün emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.Sosyal medya kullanıcıları, tecavüzcü profesöre tepki gösterdi. Bilgili'nin tekrar tutuklanması ve tecavüz delillerini kararttığı öne sürülen jinekolog Hüseyin Ş.'nin de cezalandırılması istendi. Bilgili'nin geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu ve sadece 'aylıktan kesme' cezası aldığı öğrenildi. TÜM MANŞETLER