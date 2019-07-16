Pendik'te motosiklet ile ilerleyen şahıslar tek teker üzerine çıkarak trafikte tehlikeye sebep oldu. Motosikletli şahıslar tek teker üzerinde ilerlediği sırada şahıslardan biri dengesini kaybederek motosikletten düştü.
MOTOSİKLET 500 METRE SÜRÜCÜSÜZ GİTTİ
Sürücünün yere düştüğü kazada motosiklet ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etti. Motosiklet daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında yoldaki trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi.
KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
O anlar arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tek teker üzerine çıkan motosikletli, dengesini kaybederek yere düşüyor, motosiklet ise kendi kendine ilerliyor.
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