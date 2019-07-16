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  • 16.07.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 14:26

'te motosikletli magandanın tek teker terörü! anı saniye saniye kamerada

İstanbul ’te motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli oyunu yla sonuçlandı. Motosikletlilerden biri tek teker üzerindeyken dengesini kaybederek yere düştü. Motosikletin ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etmesi ilginç anlara sahne oldu. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

'te motosiklet ile ilerleyen şahıslar tek teker üzerine çıkarak trafikte tehlikeye sebep oldu. Motosikletli şahıslar tek teker üzerinde ilerlediği sırada şahıslardan biri dengesini kaybederek motosikletten düştü.

MOTOSİKLET 500 METRE SÜRÜCÜSÜZ GİTTİ
Sürücünün yere düştüğü da motosiklet ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etti. Motosiklet daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında yoldaki trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
O anlar arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tek teker üzerine çıkan motosikletli, dengesini kaybederek yere düşüyor, motosiklet ise kendi kendine ilerliyor.

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