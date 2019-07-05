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tecavüzle suçlanan profesöre cezayı kesti

Hakkında 5 taciz davası bulunan Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında () nihayet kararını verdi... Sapık, artık okullarda görev alamayacak...

İtiraz YÖK

ANKARA Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararını verdi. Daha önce 5 taciz ve tecavüz iddiası olan Bilgili ile ilgili verilen karar geç de olsa adaletin tescil etmesiydi. tarafından yapılan açıklama şöyle: Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda YÖK'te bugün(dün) gerçekleştirilen toplantısında söz konusu fiiller nedeniyle 'kamu görevinden çıkarma cezası' verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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