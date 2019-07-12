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  • 12.07.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:11

Bodrum'da korkutan ! Bir anda yayıldı

Geçtiğimiz günlerde Göçek'te çıkan ın ardından bugün de 'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılırken, karadan ve havadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

Bodrum'da korkutan yangın! Bir anda yayıldı

'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıktı.

Bağla Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iki arazöz ve orman işçilerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor.

Geniş bir alana yayılan yangının bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi.

Mahallede ikamet eden vatandaşların da yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Bölgeye tedbir amacıyla 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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