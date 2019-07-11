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  • 11.07.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 21:16

Son dakika: ’daki yeniden aktif hale geldi

’nın ilçesinde, dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman ı şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen ve Orman Bakanı Dr. , yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Dalaman'ın Karacağaç Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü.

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