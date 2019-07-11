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Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine kadar yayılan orman yangını saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı.

11.07.2019 09:53 - Son Güncelleme: 11.07.2019 09:55
Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan ormanyangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi.

Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

13 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.

Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

34 EV TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valisi Esengül Civelek oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı. Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

BAKAN'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

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