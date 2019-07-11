Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı

13 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.



