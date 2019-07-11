Göcek'teki yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı
Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine kadar yayılan orman yangını saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Yangının çevreye verdiği zarar kameraya böyle yansıdı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan ormanyangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi.
34 EV TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valisi Esengül Civelek oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı. Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.