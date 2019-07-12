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  • 12.07.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:22

'daki akılalmaz kaza sonrası ağır yaralanan çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Arnavutköy'de bir kamyondan fırladığı öngörülen lastiğin çarpması sonucu ağır yaralanan çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada "Hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir." denildi.

Kamyon lastiği çarpmıştı! Son durumu belli oldu

İl Sağlık Müdürlüğünden Arnavutköy'de fırlayan kamyon tekerinin çarpması sonucu yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaldırımda yürürken fırlayan bir kamyon tekerinin çarpması sonucu yaralanan Doğukan Ağım'ın, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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