Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda ​saat 14.00 sıralarında arka lastiği patladığı öne sürülen servis midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, midibüs devrildi.

20'DEN FAZLA YARALI VAR!

Kazada minibüs içinde bulunanlar yaralandı. 20'nin üzerinde yaralının olduğu öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.









