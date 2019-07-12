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  • 12.07.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 15:45

'da feci ! Servis midibüsü devrildi: 20'den fazla yaralı var

İhsaniye mevkii Işıklar Köyü kavşağında servis midibüsü devrildi. 20'den fazla kişinin yaralandığı nın olduğu yere ambulanslar sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevki sürüyor.

İstanbul'da feci kaza: 20'den fazla yaralı var!

İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda ​saat 14.00 sıralarında arka lastiği patladığı öne sürülen servis midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, midibüs devrildi.

20'DEN FAZLA YARALI VAR!
da minibüs içinde bulunanlar yaralandı. 20'nin üzerinde yaralının olduğu öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.




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