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davasının zanlısı Aksu'dan skandal savunma: Doğaüstü güçlerimin olduğunu düşünüyorum

Şule, 20. kattan atılarak katledildi. Otopside tecavüz ve boğuşma bulguları tespit edildi. Olaya intihar süsü vermek isteyen 2 sanık hakim karşısına geçti. Zanlılardan Aksu, rezil sözler sarf etti: Doğaüstü güçlerimin olduğunu düşünüyorum...




Şule Çet (23), 28 Mayıs 2018'de Berk Akand ve Çağatay Aksu ile 'daki plazada bir araya geldi. Genç kız, 20'nci kattan 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Akand ile Aksu cezaevine gönderildi. Çet davasının 3. duruşması, dün Ankara 31. 'nde gerçekleşti. Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, otopside tecavüz ve boğuşma izlerinin tespit edildiğine dikkat çekti. Şule'nin tırnaklarında Akand'a ait doku örneği bulunduğunu bildirdi. Şule'nin arkadaşı Aybüke Akdağ da yükseklik korkusu olan Çet'in cam kenarına bile yaklaşamadığını söyledi. Çet ailesinin avukatlarından Umur Yıldırım ise sanıkların delil gizlediğini, olay sırasında kullandıkları telefonlar yerine başka telefonları mahkemeye verdiklerini söyledi. Çet'in düştüğü yerin binadan 4 metre uzakta olmasının da itildiğinin bir göstergesi olduğu belirtildi. Sanıklardan Aksu, suçlamaları reddetti. "Doğaüstü güçlerim olduğunu düşünüyorum. Birine dokunmadan tecavüz etmek ve atmak nasıl oluyor" dedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

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