Türkiye, Şule Çet (23) cinayetine kilitlendi. Şule, 28 Mayıs 2018'de Berk Akand ve Çağatay Aksu ile Ankara'daki plazada bir araya geldi. Genç kız, 20'nci kattan 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Akand ile Aksu cezaevine gönderildi. Çet davasında saat ayrıntısı dikkat çekti. Olayın 03:50'de yaşandığını, sanıkların ise kamera saatine göre 04:08'de ofisten çıktıklarını belirtildi. Sanıkların 18 dakika içeride kaldıkları ve delilleri kararttıkları iddia edildi. Yönetim ise plazadaki kamera saatinin 10-11 dakika ileri olduğu bilgisini verdi.
Şule, 20'nci kattan atılarak katledildi. Kamera saati incelendi. Sanıkların olayın ardından 18 dakika ofiste kalarak delilleri kararttıkları iddia edildi.
Şule, 20'nci kattan atılarak katledildi. Kamera saati incelendi. Sanıkların olayın ardından 18 dakika ofiste kalarak delilleri kararttıkları iddia edildi.
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