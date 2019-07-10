Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.07.2019 02:09
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 02:10

'da hastanede : 2 yaralı

 Eğitim ve 'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan da 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Malatya'da hastanede bıçaklı kavga

Kavga, gece saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Eğitim ve 'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma ya dönüştü.

Taraflar birbirlerine yanlarında bulunan bıçaklarla saldırdı. Faruk Ö., bıçak darbeleriyle, Onur K., ise darp neticesinde yaralandı ve acil serviste tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMalatya'da hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri