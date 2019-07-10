Alınan bilgiye göre, Ekrem Oryeşin (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisi yakınlarında karşı yönden gelen Ferhat Çoban (25) idaresindeki 35 NT 254 plakalı otomobille çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Ekrem Oryeşin (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisi yakınlarında karşı yönden gelen Ferhat Çoban (25) idaresindeki 35 NT 254 plakalı otomobille çarpıştı.
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