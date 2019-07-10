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  • 11.07.2019 01:28
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 01:28

Son dakika: 'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. duyarak olay yerine gelen 'ın üç ay önce hayatını birleştirdiği eşi , gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Oryeşin (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisi yakınlarında karşı yönden gelen Ferhat Çoban (25) idaresindeki 35 NT 254 plakalı otomobille çarpıştı.

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