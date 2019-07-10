Şule Çet'in ölümüyle ilgili görülen davanın 3'üncü celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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Şule Çet'in ölümüyle ilgili görülen davanın 3'üncü celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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