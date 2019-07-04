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  • 04.07.2019 22:21
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 22:21

Meteoroloji uyarmıştı! Safranbolu'da şiddetli sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile 'in Toroslar bölgesine sağanak uyarısında bulunmuştu. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran dolu ve ardından gelen yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji uyarmıştı! Aniden bastırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa süren şiddetli sağanak, özellikle ilçe merkezinde etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak dolayısıyla caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintilerinin ortasında kalan bazı araçlar zarar gördü.


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