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  • 03.07.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 13:13

açıkladı! Son 48 yılın en sıcak ayı

'den yapılan son değerlendirmelere göre, son 48 yılın en sıcak ayını geçirirken, yağış miktarına bakıldığında ise bazı illerde rekor kırıldı.

Meteoroloji açıkladı! Son 48 yılın en sıcak ayı

Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi. Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklık 23,4 derece ölçüldü.

Daha önceki yıllarda Haziran ayı ortama sıcaklığı 21,3 dereceydi. Daha önceki en sıcak haziran ayı ise ise 2012 yılında yaşanmıştı. En yüksek sıcaklık 45,4 derece ile 27 Haziran'da Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise 3,4 derece ile Sarız'da 7 Haziran'da ölçüldü. 2019 yılında , Şanlıurfa, , Solhan, Doğanşehir, Kâhta, Siverek ve Viranşehir'de haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

YAĞIŞ REKORU DA KIRILDI
Haziran ayında sıcaklığın yanında bazı illerde yağış rekorları da kırıldı.

Doğu ve bölgeleri haziran ayında normallerin altında yağış alırken Ege, Akdeniz ve bölgelerinde normallerin 2-3 katı yağış ölçüldü. , , , , , , ve 'da ay ortalamasına bakıldığında normallerin çok üzerinde yağışlar ölçüldü. Trabzon'da son 30 yılın, Kocaeli, Nevşehir ve Bilecik'te ise son 40 yılın en yağışlı haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

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