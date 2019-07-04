Balkondan düşen minik Poyraz hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü.