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  • 04.07.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 22:27

Balkondan düşen minik Poyraz hayatını kaybetti

’ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen Poyraz Şen (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. , "Biz çevredeki kadınların çığlıklarını duyarak yardıma koştuk. Ben aşağıya indiğimde çocuk yerde yatıyordu. Nabzı falan atıyordu. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü.

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