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  • 04.07.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 21:53

'da denizde kadın cesedi bulundu

'ın Süleymanpaşa ilçesinde, denizde kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu

'ın Süleymanpaşa ilçesinde, denizde kadın cesedi bulundu.

Sahil dolgu alandaki marina mevkisinde vatandaşlar, sahile yakın bir noktada suyun içinde ceset olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, Sevilay Bayrakçeken'e (41) ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Bayrakçeken'in yakınları tarafından arandığı öğrenildi.

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