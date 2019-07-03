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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 20:25

Son dakika haberleri... Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve 'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, , çevreleri, ve 'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı ile kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülen rüzgarın, Akdeniz kıyıları ile 'nun güneydoğu kesimlerinde, güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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