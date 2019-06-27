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  • 27.06.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 12:10

'da e kapılan 'in son anlarının görüntüsü ortaya çıktı

’un ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen de hayatını kaybeden ’in sulara kapılma anı ortaya çıktı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, kendisi dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.

'un ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen de kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

SEL SULARI ARASINDA GÖZDEN KAYBOLDU
Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 'in sulara kapılma anı da ortaya çıktı.

Selde büyük zarar gören Çamlıktepe Mahallesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir (66) derenin yükselen suyuna karşı koyamadı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir'in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, o dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.

O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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