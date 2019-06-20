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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 21:47

Bakan 'tan "Araklı" talimatı

Hazine ve Maliye Bakanı , sel ve heyelanların yaşandığı Araklı’da yaraların bir an önce sarılması için Valisi İsmail Ustaoğlu ile görüştü.

Bakan Berat Albayrak'tan Araklı talimatı

Vali Ustaoğlu'ndan sürekli bilgi alan Bakan Albayrak, danışmanlarını da 'a göndererek vatandaşın sorunlarının çözümü noktasında birebir ilgilenmelerini istedi.

Bakan Albayrak, Trabzon Valiliğine acil ödeme kaleminden ilk etapta 1 milyon 500 bin TL gönderirken, ayrıca bu kalemden Araklı'ya her türlü desteğin sağlanması konusunda talimat da verdi.

Bakan Albayrak, Araklı Belediyesine Temmuz ayında ödenecek genel bütçe vergi gelir paylarının Haziran ayında ödenmesi için de gerekli işlemlerin ivedilikle bitirilmesini istedi.

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