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  • 27.06.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 12:23

Çini sanatçısı , bulduğu ’nın sahibini arıyor

’nın ’nde çini sanatçısı (25), iş yerinin önünde buldu. Genç kadın madalyanın sahibi olan gaziyi arıyor.

Bulduğu İstiklal Madalyası’nın sahibini arıyor

, Maltepe Caddesi'nde çini sanatçısı (25), 20 gün önce iş yerinin önünde bir buldu. Çevredeki iş yerlerine soran, sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sahibine dair hiçbir ize ulaşamadı.

Madalyanın sahibini her yerde arayan çini sanatçısı Minel Yılmaz, "Madalyayı dükkânın önünde park halindeki aracın önünde buldum. 3 haftadır saklıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. üzerinden araştırdım, çok önemli bir madalya, İstiklal Madalyası olduğunu öğrendim. Sahibinin bir an önce gelip almasını istiyorum" dedi.

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